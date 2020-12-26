يسرا: كان نفسى أتجوز براد بيت

قالت النجمة الكبيرة يسرا، إنها كانت تتمنى الزواج من النجم العالمي براد بيت، مضيفة: "ولو اتقدملى مكونتش هارفض".

وقالت لقائها المسجل قبل إصابتها بفيروس كورونا- في فقرة كارو في برنامج "الدوبلكيس" تقديم أبلة فاهيتا المذاع على قناة ON،: " بس أنا منكرش إن أحسن حاجة حصلتلى إن زوجى خالد سليم اتقدملى لإنى بحبه جامد أوى".

يذكر أن صناع مسلسل يسرا الجديد استقروا على اسم مبدئى للعمل وهو "حرب أهلية"، إخراج سامح عبد العزيز، حيث يجرى الأخير فى تحضيراته النهائية ومعاينة أماكن التصوير.





وتأجيل موعد انطلاق التصوير حتى تتعافى يسرا من فيروس كورونا التى أصيبت به، حيث كان من المقرر انطلاق التصوير بعد أسبوع فى الديكور الخاص بالعمل.



