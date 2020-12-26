الكورونا والصليبي يضربان بنى سويف قبل مواجهة طهطا
السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:25 ص
محمد الحسيني
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تعرض لاعبان من لاعبي الفريق الأول بنادي بني سويف للإصابة بفيروس كورونا المستجد بجانب غياب بعض اللاعبين عن الفريق بسبب اصابات مختلفة.
وقال أيمن المزين المدير الفنى لبنى سويف لـ ' الفجر الرياضى ' : نواصل الاستعداد لمواجهة طهطا بملعب استاد بنى سويف الرياضى فى ظروف صعبة خاصة فى ظل وجود اصابات كثيرة جدا وفى مراكز معينة للاسف ، وبالمباراة القادمة لا يوجد معى سوى محروس محمود المدافع وذات الأمر بخط الوسط .
وتابع قائلا : سيغيب عن المباراة خالد الشيخ لإصابته فى بمباراة الفريق أمام المنيا وكذلك كابونجا لاصابته بمباراة اسمنت اسيوط بجانب إصابة محمد اشرف ومصطفى عبد الوهاب بفيروس كورونا .
واستكمل بقوله : الأمر لم يتوقف عند تلك الإصابات فالأمور أصبحت صعبة خاصة فى ظل إصابة الثنائى اسلام شرقية وحسن عبده بقطع بالرباط الصليبى.
واختتم تصريحة : قمت بتصعيد ٤ لاعبين من الناشئين وتدربوا مع الفريق وبحاول اجهز البدائل ولابد من الفوز بمباراة طهطا وتحقيق الثلاث نقاط للعودة للطريق الصحيح .
كما إقترب كابونجا لاعب بنى سويف من المشاركة بمباراة طهطا خاصة بعد محاولات تجهيزه خلال الساعات الماضية فيما سيتم إجراء رابد تيست اللاعبين اليوم السبت .
ويحتل بنى سويف المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .