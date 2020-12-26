حبس عامل ينقب عن الآثار أسفل منزله بقليوب
السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:45 ص
محمد ضوه
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أمرت نيابة قليوب، بإشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، حبس عامل طباعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله بقرية طنان، التابعة لمركز قليوب.
كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من مأمور مركز قليوب، وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والمقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب، وبالفحص تبين أن المنزل مقام من ثلاث طوابق على مساحة 65 متر، ومكون من ثلاث حجرات وصالة ملك ورثة "عبدالفتاح.م.ح".
وتبين أن المتهم هو نجل صاحب المنزل، ويدعى "أحمد.ع" 27 عامًا، عامل بشركة طباعة، كما تبين وجود حفرة داخل إحدى الغرف بعمق 10 متر وقطر 1.5 متر، وجرى ضبط أدوات الحفر عبارة عن "سلم خشبي - حبل - عربة ترولي - كوريك - فأس"، وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بقيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله، بحثا عن الثراء السريع، لوجود كنز أثري أسفل منزله.
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