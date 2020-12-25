أول تعليق من فرجاني ساسي بعد أزمته مع الزمالك

رد الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك على أنباء مغادرته مران فريقه، اليوم الجمعة، غاضبا.





وعلق فرجاني ساسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له من مران الزمالك معلقا "عمل صعب".





ويذكر ان بعض التقارير الصحفية أشارت لمغادرة فرجاني ساسي مران فريقه اليوم غاضبا بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية.



