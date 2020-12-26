نجم توتنهام يرحب بالانتقال إلى باريس سان جيرمان

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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رحب أحد نجوم توتنهام الإنجليزي بإمكانية انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة.

وأشارت شبكة كانال بلس الفرنسية أن تصريحات الإيفواري سيرج أورييه تتزامن مع اقتراب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام السابق من تولي قيادة باريس سان جيرمان خلفًا للألماني توماس توخيل المنتظر إقالته رسميًا خلال ساعات المقبلة.

وقال سيرج أورييه في تصريحات نقلتها شبكة كانال بلس الفرنسية:"باريس سان جيرمان أكثر ناد أحبه بين الفرق التي لعبت بصفوفها، لقد بدأت مشواري مع لانس، لكن من صنع شهرتي وشخصيتي وجعلني أكثر احترافية هو باريس سان جيرمان".

وأضاف:"باريس سان جيرمان هو أكثر مكان استمتعت بالتواجد فيه، عندما كنت صغيرا وقبل انضمامي إلى صفوف لانس، كان باريس سان جيرمان فريقي المفضل".

وتابع:"لذلك يمكن أن أعود يوما ما إلى صفوف باريس سان جيرمان ولن يزعجني ذلك لأنه فريقي المفضل، لن أرفض أبدا عرضا من بلريس سان جيرمان، هذا مؤكد".

وأردف قائلاً:"الآن أنا مرتبط بتعاقد مع توتنهام حتى صيف 2022، ربما كتبت صفحة مع باريس سان جيرمان يوما ما، لكن القصة لم تنتهي".

واختتم أورييه تصريحاته قائلاً:"إذا سنحت الفرصة لاستكمال القصة مع باريس سان جيرمان، لن أمانع وإذا لم يحدث، فالأمور تسير على ما يرام معي في صفوف توتنهام".

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