مفيد فوزي: "لم يعد هناك حميمية في اللقاء.. وحضن بنتى وحشني"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:59 ص
مفيد فوزي
مفيد فوزي
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي الكبير مفيد فوزي، إن العلاقات الحميمية، لم تعد كما كانت بسبب ظروف كورونا، وهو ما أثر على شخصياتنا وأثر أيضا على نفوس الكثيرين، مضيفا: "أنا شخصيا، واحشني حضن بنتي".

وأضاف "فوزي" خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى": "حاولت التوفيق بين حسين كمال وفاتن حمامة، بسبب خلاف، ولكنه كان يشعر بغرور، وذات متضخمة، وقال لي أيضا أن يوسف شاهين ضعيف لأنه أحبها، بينما أنا لا أحبها إلا كفنانة".

وتابع: "ثقة محمود حميدة في النفس كبيرة، ولكنه شخص بسيط، وبيحب يشم نفسه، بينما اكتشفت تواضع كبير فى كمال الشيخ، أما مصطفى مدبولى فمختلف تماما عن إبراهيم محلب وشريف إسماعيل، وهذا نمط من البشر، والناس اعتادت تأليه المشاهير".

وكشف فوزي، عن تفاصيل أول لقاء مع عمر الشريف، موضحا: "كانت في منزله في باريس، وشعرت بذهول، لكن صلاح جلال الصحفي الذي كان مرافقا لي، ظل يصرخ يريد كاميرا، لأنه رأى نجوم العالم والممثلين والمخرجين يدللون عمر الشريف، ولكن بعد ذلك عانى من فترة صعبة حيث كان حديثه وكلامه غير منضبط، وساعده في هذا الوقت زاهي حواس، وأتساءل أحيانا كيف يصيب ألزهايمر عقول كبيرة مثل أسامة الباز وأحمد بهاء الدين، فهناك الكثير من الأسئلة التي لا نعرف إجابتها، فهذه الشخصيات اشتبكت مع الحياة، ومع ذلك كف العقل عن التفكير، وأصبحوا خيالات".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مفيد فوزي حديث القاهرة بوابة الفجر الفجر إبراهيم عيسى

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

موهبة الدوري المصري يكشف عن موقفه من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة الصعبة

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 10 ساعات

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 17 ساعة

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الأهلي يوقف المفاوضات مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

منذ ساعة و 15 دقيقة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 11 ساعة

ريال يتخذ أولى خطوات ضم صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صفقة برازيلية على رادار الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أطعمة تحميك من الزهايمر

مفاجأة عن تصوير المشاهد الإباحية في مسلسل Game of Thrones

مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:39 ص

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

10:21 م

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

09:30 م

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

06:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن