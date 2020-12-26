مفيد فوزي: "لم يعد هناك حميمية في اللقاء.. وحضن بنتى وحشني"
السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:59 ص
داليا الحسين
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قال الإعلامي الكبير مفيد فوزي، إن العلاقات الحميمية، لم تعد كما كانت بسبب ظروف كورونا، وهو ما أثر على شخصياتنا وأثر أيضا على نفوس الكثيرين، مضيفا: "أنا شخصيا، واحشني حضن بنتي".
وأضاف "فوزي" خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى": "حاولت التوفيق بين حسين كمال وفاتن حمامة، بسبب خلاف، ولكنه كان يشعر بغرور، وذات متضخمة، وقال لي أيضا أن يوسف شاهين ضعيف لأنه أحبها، بينما أنا لا أحبها إلا كفنانة".
وتابع: "ثقة محمود حميدة في النفس كبيرة، ولكنه شخص بسيط، وبيحب يشم نفسه، بينما اكتشفت تواضع كبير فى كمال الشيخ، أما مصطفى مدبولى فمختلف تماما عن إبراهيم محلب وشريف إسماعيل، وهذا نمط من البشر، والناس اعتادت تأليه المشاهير".
وكشف فوزي، عن تفاصيل أول لقاء مع عمر الشريف، موضحا: "كانت في منزله في باريس، وشعرت بذهول، لكن صلاح جلال الصحفي الذي كان مرافقا لي، ظل يصرخ يريد كاميرا، لأنه رأى نجوم العالم والممثلين والمخرجين يدللون عمر الشريف، ولكن بعد ذلك عانى من فترة صعبة حيث كان حديثه وكلامه غير منضبط، وساعده في هذا الوقت زاهي حواس، وأتساءل أحيانا كيف يصيب ألزهايمر عقول كبيرة مثل أسامة الباز وأحمد بهاء الدين، فهناك الكثير من الأسئلة التي لا نعرف إجابتها، فهذه الشخصيات اشتبكت مع الحياة، ومع ذلك كف العقل عن التفكير، وأصبحوا خيالات".
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