مفيد فوزي: "لم يعد هناك حميمية في اللقاء.. وحضن بنتى وحشني"

قال الإعلامي الكبير مفيد فوزي، إن العلاقات الحميمية، لم تعد كما كانت بسبب ظروف كورونا، وهو ما أثر على شخصياتنا وأثر أيضا على نفوس الكثيرين، مضيفا: "أنا شخصيا، واحشني حضن بنتي".





وأضاف "فوزي" خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى": "حاولت التوفيق بين حسين كمال وفاتن حمامة، بسبب خلاف، ولكنه كان يشعر بغرور، وذات متضخمة، وقال لي أيضا أن يوسف شاهين ضعيف لأنه أحبها، بينما أنا لا أحبها إلا كفنانة".





وتابع: "ثقة محمود حميدة في النفس كبيرة، ولكنه شخص بسيط، وبيحب يشم نفسه، بينما اكتشفت تواضع كبير فى كمال الشيخ، أما مصطفى مدبولى فمختلف تماما عن إبراهيم محلب وشريف إسماعيل، وهذا نمط من البشر، والناس اعتادت تأليه المشاهير".



