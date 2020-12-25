نجم ريال مدريد السابق يصيب زيدان بالحسرة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني يشعر بالحسرة على أحد نجوم الفريق الملكي السابق.

وأكد موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن زيدان يتحسر على تخلي ريال مدريد عن مواطنه ثيو هيرنانديز لصالح ميلان الإيطالي.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ثيو هرنانديز كان قد انتقل من ريال مدريد إلى صفوف ميلان في صيف 2019 مقابل 20 مليون يورو.

وأفاد الموقع الإسباني بأن زيدان أبلغ أعضاء جهازه الفني قبل عدة أيام أن ثيو هرنانديز يقدم آداء رائعا مع ميلان مشيرة إلى أن المدير الفني الفرنسي أخبر جهازه الفني أنه لم يتوقع أن يقدم ثيو هرنانديز هذا المستوى الحالي بناء على الآداء الذي قدمه خلال فترة إعارته.

وألمح الموقع الإسباني أن زيدان أكد أنه لم يكن ليتخلى عن هيرنانديز إذا نضج بهذه الصورة مع ريال مدريد وكان سيحتفظ به بالإضافة إلى فيرلاند ميندي.

ونوه الموقع الإسباني أن مسئولي ريال مدريد لم يتوقفوا عن متابعة هيرنانديز في الدوري الإيطالي ولن يكون غريبًا إذا حاول الملكي استعادته كما فعل مع داني كارفاخال وماريانو دياز وغيرهم.
 
 

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