مفيد فوزي: حاولت تقليد محمد حسنين هيكل (فيديو)

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الإعلام يضفي على الشخصيات السياسية، شكلا مرعبا، ولكن في حقيقة الأمر، هم طيبون، والطيبة لديهم صفة حقيقة، وهذا لا يمنع أنهم حين يبطشون، يبطشون بقوة، فحينما ذهبت إلى صلاح نصر مع عبدالحليم حافظ، كنت أرتعش، وحليم قال لي إن صلاح نصر كان يريد أن يعرف مشكلتك، وكتبت في ورقة وقلم لخوفي منه.





وأضاف "فوزي" خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى": الروائي السوداني الطيب صالح، وصفته غادة السمان الروائية اللبنانية، بأنه متواضع كالعشب، فالمعنى العام للشعور تجاه الشخصيات، يقال بأنه "أنعور"، وهي وصف دقيق للمغرورين.





وتابع: "الرجل يقاس بالمال والسلطة والمرأة والسفر، ولكن السلطة "بتعجز"، في حين أن البعض لم تغيرهم السلطة، فأستاذ محمد حسنين هيكل كان حريصًا على أن يحمي كل كتاب الدور الـ6 من الأهرام، مما قد يصيبهم، وكان قويا وقت عبد الناصر، وكذلك بعد رحيل جمال عبد الناصر، فهو قوي بالقلم والمهنة، وأنا وقعت في افتتان شديد له بداية العمر، ولكن قال لي أحمد بهاء الدين، (هناك هيكل واحد بس)، لأنى حاولت تقليده في أسلوب كتابته".



