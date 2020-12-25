"شهر صعب".. وزير التعليم العالي يحذر المصريين من هذه الفترة

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي أهالي محافظة شمال سيناء اهتمامًا بالغًا وتوجه بتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم، مؤكدة حرصها على توفير كافة الاحتياجات الطبية لأهالي المحافظة بشكل عاجل وفوري.



جاء ذلك خلال تفقدها سير العمل بمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، يرافقها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في إطار متابعة سير العمل وتوفير كافة الخدمات الطبية للمرضي بالمنشآت الطبية بالمحافظة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمستوى بالخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى بعد تطويرها وتزويدها بمختلف التخصصات الطبية، مشيرة إلى أنه تم إجراء 2500 قسطرة قلبية، و4 آلاف أشعة رنين مغناطيسي بعد توفير تلك الخدمات بالمستشفي خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه تم توفير جهاز تحليل PCR بالمستشفى لخدمة الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بمحافظة شمال سيناء.



قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن نسبة الزيادة في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا كبيرة، لافتا إلى أن وزيرة الصحة أكدت أن ما يتم رصده من حالات أقل بكثير من الحالات التي تتلقى العلاج منزليا.وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن شهر يناير سيكون شهر صعب، حيث ستستمر حالات الإصابة في الصعود حتى شهر فبراير، مؤكدا انه لو التزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية سيتحسن الوضع في النصف الثاني من فبراير...