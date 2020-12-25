"شهر صعب".. وزير التعليم العالي يحذر المصريين من هذه الفترة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن نسبة الزيادة في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا كبيرة، لافتا إلى أن وزيرة الصحة أكدت أن ما يتم رصده من حالات أقل بكثير من الحالات التي تتلقى العلاج منزليا.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن شهر يناير سيكون شهر صعب، حيث ستستمر حالات الإصابة في الصعود حتى شهر فبراير، مؤكدا انه لو التزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية سيتحسن الوضع في النصف الثاني من فبراير.

إقرأ أيضا..

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي أهالي محافظة شمال سيناء اهتمامًا بالغًا وتوجه بتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم، مؤكدة حرصها على توفير كافة الاحتياجات الطبية لأهالي المحافظة بشكل عاجل وفوري.

جاء ذلك خلال تفقدها سير العمل بمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، يرافقها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في إطار متابعة سير العمل وتوفير كافة الخدمات الطبية للمرضي بالمنشآت الطبية بالمحافظة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمستوى بالخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى بعد تطويرها وتزويدها بمختلف التخصصات الطبية، مشيرة إلى أنه تم إجراء 2500 قسطرة قلبية، و4 آلاف أشعة رنين مغناطيسي بعد توفير تلك الخدمات بالمستشفي خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه تم توفير جهاز تحليل PCR بالمستشفى لخدمة الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بمحافظة شمال سيناء.

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد السابق يصيب زيدان بالحسرة

منذ ساعة الا ربع

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة الصعبة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - الكشف عن حقيقة أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ ساعة و 14 دقيقة

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

موهبة الدوري المصري يكشف عن موقفه من الانتقال للأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من فرجاني ساسي بعد أزمته مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. صفقة برازيلية على رادار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 9 ساعات

فرجاني ساسي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

10:21 م

تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

11:01 م

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

09:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن