بريطانيا تسجل 32725 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:40 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 570 حالة وفاة و32725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في بريطانيا ارتفع إلى 2,221,312 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 70,195 حالة وفاة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

 

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة.

 

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