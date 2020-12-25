أيرلندا تكتشف إصابات تحمل سلالة كورونا الجديدة

أعلنت إيرلندا، اليوم الجمعة، عن اكتشاف إصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة، التي ظهرت في بريطانيا مؤخرًا.





وقال توني هولوهان كبير المسئولين الطبيين في أيرلندا: "يمكنني أن أؤكد أننا اكتشفنا النوع الجديد من فيروس SARS-CoV-2 من خلال تسلسل الجينوم الكامل في المختبر المرجعي للفيروسات الوطني في كلية دبلن الجامعية".





وأضاف أن "المزيد من الاختبارات في الأيام والأسابيع المقبلة ستحدد مدى وجوده هنا".





في وقت سابق، أكدت بريطانيا اكتشاف نوع جديد من الفيروسات التاجية المكتشفة في البلاد. وذكرت أن هذه السلالة، يمكن أن تكون معدية بنسبة 70% أكثر من المعتاد، لذلك يجب على السكان توخي الحذر بشكل أكثر. ولاحظت السلطات البريطانية، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن خطر هذه السلالة أكبر، من حيث الوفيات أو العلاج في المستشفى.



