وزير التعليم العالي: لهذا السبب خصصنا أقسام لاستقبال مصابي كورونا من الأطفال (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة بمصر، لافتا إلى أن استعدادات الدولة لمواجهة الجائحة لم تتوقف منذ الموجة الأولى.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم رصد الموجة الثانية منذ نحو شهرين، لافتا إلى أنه تم إعادة تشغيل 25 مستشفى عزل بطاقة 2377 سرير، و418 جهاز تنفسي صناعي، فضلا عن 360 مستشفى تابعة لوزارة الصحة.

ولفت إلى أنه تم تخصيص أقسام عزل للأطفال، حيث أن الأطفال أقل من عام عرضة للإصابة لعدم اكتمال الجهاز المناعي، فضلا عن وجود أطفال يعانون من مشاكل صحية مما قد يجعلهم عرضة لمضاعفات، مضيفا أن معظم إصابات الأطفال تكون بلا أعراض.

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