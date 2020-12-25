المفتي: لم يثبت قتل الرسول لمرتد.. وعقوبة تارك الدين في الآخرة (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه لم يثبت أن رسول الله قتل إنسانًا ترك دينه، مشيرا إلى أن محاربة أبي بكر المرتدين من اجل خروجهم عن النظام العام وليس فقط من أجل ردتهم.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عقوبة القرآن الكريم لمن يترك دينه «آخروية».

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن حرية المعتقد مصونة ولا ينبغي المساس بها بحال من الأحوال والضغط فيها لا يجدي لأنها مسألة قلبية وإيمانية.

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