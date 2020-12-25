المفتي: كل القيم الدينية ترفض ما يسمى بالحرية الجنسية (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن كل القيم الدينية ترفض ما يسمى بالحرية الجنسية وهذه هي خصوصية الإنسانية بأجمعها فالحرية في تلك الحالة تطبيق صعب للغاية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المقاصد الكلية الخمسة للإنسان موجودة في كل ملة.

وأشار الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية إلى أنه عند التحرك في حقوق الإنسان يتم التحرك من منطق القيم الإنسانية وهي متحركة من منطق القيم الدينية.

وكشف الدكتور شوقي علام أن المساحة مشتركة في الأديان فيما يتعلق بحقوق الإنسان، موضحا أن أول رسول تم إرساله إلى البشرية سيدنا آدم عليه السلام، فالقيم الدينية مقدمة على القيم الإنسانية.

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