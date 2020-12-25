رئيس محكمة النقض ينعي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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ببالغ الحزن والأسى، نعي المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ونواب رئيس محكمة النقض وقضاتها، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية الانتخابات.

وقد أعرب رئيس المحكمة عن خالص الحزن لفقدان المحكمة المستشار لاشين رحمه الله الذي طالما كان رمزا مشرفا لرجالات القضاء وصاحب تاريخ قضائي ثري ومسيرة مشرفة على مدار أربعين عاما قدم خلالها كل غال وثمين في سبيل آداء الواجب، غفر الله له وتغمده بواسع رحمته.

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