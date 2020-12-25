غنيم: المشروع القومي لمراكز الألبان ساهم في تحليل المنتجات بأحدث الأجهزة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال عبد الحميد غنيم خبير صناعة الألبان إن المشروع القومي لتطوير وتأهيل مراكز تجميع الألبان الذي تبنته الحكومة مؤخرا ساهم في تحديث منظومة جمع وصناعة الألبان بشكل كامل، وتحليل عينات منتجات الألبان المجمعة من المزارع الريفية بأحدث الأجهزة في المعامل التي تم تطويرها مثل معامل معهد صحة الحيوان.

وأضاف غنيم خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه" الجدعان" على فضائية القاهرة والناس2، أن نجاح تجارب التعاقد على تصنيع ألبان مراكز التجميع المطورة عالية الجودة في مصر ساهمت في تصنيع منتجات مميزة وطبيعية 100 %، خاصة أن تطوير المراكز رفع من جودة الألبان الموردة إلى المصانع وأتاح زيادة الأصناف المصنعة من الأجبان بجودة فائقة، لافتا أن نجاح عقد شراكات مع مزارع الشركات بنظام الإنتاج للغير، وعرض المنتج في منافذهم ساهم في رفع كفاءة المنظومة.


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