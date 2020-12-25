تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، آخر تطورات مفاوضات المارد الأحمر مع صن داونز الجنوب أفريقي لضم الأوروجواياني سيرينو.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن الأهلي رفع قيمة عرضه لـ3 مليون دولار لضم سيرينو من صن داونز خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف، أن الصفقة في طريقها للحسم خلال الساعات القادمة بعد إصرار سيرينو على الانضمام للقلعة الحمراء، بالإضافة إلى رغبة موسيماني المدير الفني للأهلي في ضم اللاعب الأوروجواياني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في ثالث جولات الدورى العام، والمقرر لها الإثنين المقبل.

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