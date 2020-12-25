فيديو.. منسق "القومى للألبان": المشروع يوفر أجهزة حلب آلي مصرية لصغار المزارعين

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور عبد الرشيد غانم منسق المشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان إن المشروع الذى أطلقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير مراكز تجميع الألبان أحدث أجهزة الحلب الآلي المصنعة بأيدي مصرية لصغار المزارعين.

وأضاف غنيم خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، انه سيتم تصنيع كافة معدات الحلب الآلي التي يستخدمها صغار المزارعين في مزارعهم، والتى يتم استيرادها وتمثل عبء كبير على المربين، لافتا إلى ان وزارة الزراعة أبرمت بروتوكول مع الإنتاج الحربى لتصنيع كافة معدات مراكز تجميع الألبان بالمواصفات العالمية، بسعة اكبر من المستورد وسعر أقل بكثير.

وأوضح عبد الرشيد انه سيتم تصنيع معدات الحلب الآلى البلاستيكية التي يستخدمها صغار المزارعين بالتنسيق مه المصانع الوطنية، لافتا إلى ان تصنيعها في مصر يوفر العملة الصعبة إضافة لسهولة توافرها بسعر مناسب.


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