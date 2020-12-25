"حتى منتصف فبراير".. وزير التعليم العالي يكشف الوضع الوبائي لكورونا الفترة المقبلة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنهم يقومون بوضع تصور للمنحنى الوبائي لفيروس كورونا الفترة المقبلة كما حدث في الموجة الأولى.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية التي تعلنها وزارة الصحة، حيث تزداد بنحو من 150 حالة تقريبا يوميا.

ونوه وزير التعليم العالي، بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ستتزايد خلال شهر يناير، وقد تستمر في الارتفاع حتى منتصف فبراير.

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