تكريم "بيج رامي" فور وصوله كفر الشيخ

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن بيج رامي، ابن محافظة كفر الشيخ فخر لأبناء مصر كلها ولأبناء كفر الشيخ خاصة، موضحا أن لدينا محمد صلاح فخر العرب ابن محافظة الغربية، والآن لدينا "بيج رامي" فخر العرب في لعبة كمال الأجسام ابن محافظة كفر الشيخ.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، انه سيستقبل ويكرم بيج رامي، مستر أولمبيا 2020، فور وصوله لمحافظة كفر الشيخ، مؤكدًا أن المحافظة شهدت العديد من المشروعات الخدمية لأهالينا خلال هذا العام، واختتمها ابن المحافظة بإنجازه التاريخي،رافعا علم مصر عاليًا.