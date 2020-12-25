بطل أفريقيا للشطرنج: الأهلى والزمالك لا يتواجدان فى الدورى المصرى للشطرنج

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال باسم سمير أمين، بطل أفريقيا والعرب فى الشطرنج، إنه بدأ يلعب حينما كان عمره 5 سنوات، والشطرنج من الألعاب التى يجب أن يبدأها اللاعب منذ الصغر، وأنا بدأت طنطا.

وأضاف أمين خلال برنامج، "حديث القاهرة"، مع إبراهيم عيسى"، على "القاهرة والناس"، أن هناك مئات الافتتاحيات فى الشطرنج، ولكن للأسف ليس هناك كتب كثيرة مصرية.

وتابع، أول بطولة دخلتها كان عمرى 12 عاما، وتكون فى أجازة نصف العام، تكون فى القاهرة، ولكن الآن هناك بطولة لتحت 8 سنوات، وفى ذلك الوقت حصلت على المركز الثانى، فلدينا دورى ممتاز، به 20 نادى، وألعب فى نادى الشرقية للدخان منذ 20عام، والأهلى والزمالك غير موجودين بالدورى، فهناك أكثر من "ستايل" للعب، والشطرنج انعكاس للشخصية، مضيفا، هناك اختلاف فى أصل اللعبة، فهناك قطعة الوزير، ولدى الغرب تسمى "الملكة"

واستطرد، حصلت على بطولات العرب للناشئين، وأثناء ذلك، دخلت كلية الطب، وحصلت على درجات الحافز الرياضى، والعب الشطرنج ساعدنى فى الدراسة، وحققت مراكز متقدمة فى بطولات العالم، وحققت البرونزية مرتين تحت 18 سنة، وتحت 20 سنة، وحصلت على بطولات أفريقية أيضا.

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