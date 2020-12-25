المفتي: الإسلام جاء لحماية الأديان والعقول والأعراض والأموال والنفس البشرية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن ملف حقوق الإنسان يحتاج إلى وقفات عديدة، من ناحية المصدر والسياق الذي صدر من خلاله تعداد حقوق الإنسان، والفلسفة التي قامت عليها مسألة حقوق الإنسان.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المصدر لحقوق الإنسان ألهي، مشيرا إلى أن تم التسليط بوضوح شديد في تشريع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على مسألة حقوق الإنسان بوضوح.

وأضاف أن كل حق من حقوق الإنسان مصدره الأساسي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، موضحا أن الفلسفة القائمة عليها مسألة حقوق الإنسان تحتل جانبًا عظيما في الدين الإسلامي.

واختتم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الإسلام جاء لتحقيق حماية النفس الإنسانية والحق في الحياة وحماية الأديان والعقول والأعراض والأموال.

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