وزير التعليم العالي يكشف حقيقة رفض مستشفى القصر العيني استقبال طبيب مصاب بكورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة رفض مستشفى قصر العيني استقبال طبيب بجامعة القاهرة مصاب بالكورونا، موضحا أنه حقق في الأمر، مؤكدا أنهم ملتزمون بتقديم الرعاية الطبية للجميع.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الطبيب المصاب عندما توجه للمستشفى لم يكن قد تم تخصيصها بالكامل لاستقبال مصابي كورونا، فمسئولين طالبوا الطبيب بالتوجه للمستشفى الباطني لإجراء التحاليل اللازمة.

وأكد أن المستشفى لم ترفض استقبال الطبيب، موضحا أن الطبيب وأسرته كانت مصابة بالكامل، وتواصل معه للاطمئنان عليه أكثر من مرة، مضيفا: "زوجة الطبيب معزولة حاليا في مستشفى العبور"، وحالتها تتحسن، والطبيب يتلقى علاجه في المنزل.

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