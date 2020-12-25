ابراهيم عيسى يلعب مباراة شطرنج على الهواء مع بطل العرب وأفريقيا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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خاض الإعلامى إبراهيم عيسى مباراة "شطرنج" مع ‫باسم سمير أمين، بطل مصر والعرب وأفريقيا، على الهواء مباشرة، فى برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، حيث لعب الثنائى المباراة أثناء لقاءهما.

وتحدث باسم خلال البرنامج عن بدايته فى الشطرنج، وكيف احترف فى سن صغيرة، ومن هم المدربين الذين تعامل معهم، وتحدث أيضا باسم عن مسلسل "مناورة الملكة"، حيث عرض البرنامج تريللر المسلسل.

باسم تطرق خلال البرنامج أيضا إلى عدم وجود اهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية باللعبة، وعدم وجود رعاة، وكيفية الاحتراف فى أوروبا من خلال أندية متعددة، وأهم الأندية فى الدورى المصرى الممتاز للشطرنج، وعدد اللاعبين فى مصر، سواء كانوا المصنفين، أو غير المصنفين.

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