"مسيلمة الكذاب".. الباز يفضح أكذوبة محمد ناصر عن استحواذ قادة الجيش على المعونة الأمريكية

"مسيلمة الكذاب".. الباز يفضح أكذوبة محمد ناصر عن استحواذ قادة الجيش على المعونة الأمريكية
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:43 م
داليا الحسين
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رد الدكتور محمد الباز، على الأجير الإخواني محمد ناصر، في أكاذيبه حول أن المعونة الأمريكية العسكرية لا يتم استخدمها في شراء الأسلحة، بل تدخل خزينة الجيش، وقيمتها مليار و٣٠٠ مليون دولار.
وتابع الباز في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن مسليمة الكذاب محمد ناصر، قال إن كبار القادة في الجيش يستحوذون على هذه المعونة واستشهد على ذلك بشهادة أيمن نور.
وواصل أن هذا الاجير يمكن اعتباره جاهل عصامي، أو ملفق كبير،لأن منذ اتفاقية كامب ديفيد والجيش المصري لا يحصل على هذه المعونة في صورة أموال نقدية، ولكن في شكل أسلحة او تدريبات عسكرية.
واستطرد ان ناصر يستشهد بكاذب أكبر منه وهو أيمن نور ويريد أن نصدق
وتابع الباز في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن مسليمة الكذاب محمد ناصر، قال إن كبار القادة في الجيش يستحوذون على هذه المعونة واستشهد على ذلك بشهادة أيمن نور.
وواصل أن هذا الاجير يمكن اعتباره جاهل عصامي، أو ملفق كبير،لأن منذ اتفاقية كامب ديفيد والجيش المصري لا يحصل على هذه المعونة في صورة أموال نقدية، ولكن في شكل أسلحة او تدريبات عسكرية.
واستطرد ان ناصر يستشهد بكاذب أكبر منه وهو أيمن نور ويريد أن نصدق
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