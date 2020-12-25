"مسيلمة الكذاب".. الباز يفضح أكذوبة محمد ناصر عن استحواذ قادة الجيش على المعونة الأمريكية

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رد الدكتور محمد الباز، على الأجير الإخواني محمد ناصر، في أكاذيبه حول أن المعونة الأمريكية العسكرية لا يتم استخدمها في شراء الأسلحة، بل تدخل خزينة الجيش، وقيمتها مليار و٣٠٠ مليون دولار.



وتابع الباز في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن مسليمة الكذاب محمد ناصر، قال إن كبار القادة في الجيش يستحوذون على هذه المعونة واستشهد على ذلك بشهادة أيمن نور.



وواصل أن هذا الاجير يمكن اعتباره جاهل عصامي، أو ملفق كبير،لأن منذ اتفاقية كامب ديفيد والجيش المصري لا يحصل على هذه المعونة في صورة أموال نقدية، ولكن في شكل أسلحة او تدريبات عسكرية.



واستطرد ان ناصر يستشهد بكاذب أكبر منه وهو أيمن نور ويريد أن نصدق