مصرع 3 فتيات اصطدم بهم أتوبيس أثناء عبورهم الطريق الزراعي بالقليوبية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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لقيت ثلاثة فتيات بالصف الثاني الثانوي، مصرعهن إثر حادث تصادم أتوبيس أثناء عبورهم طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، أمام مزلقان ذكي التابع لقسم قها، وجرى نقل الجثامين للمستشفي وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من مأمور قسم قها، إخطارا بوفاة ثلاثة فتيات بالصف الثاني الثانوي، أثر تصادم أتوبيس بهم أثناء عبورهم طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، أمام مزلقان ذكي، بدائرة القسم، وجرى نقل الجثامين للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بدفنهم.

وصرحت أمل فوزي رئيس مدينة قها، أن تلك الفتيات مقيمين ببلدة نامول التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وأنهم أثناء عودتهم من الدرس بمدينة طوخ، ليستقلوا سيارة لبلدتهم، عبروا طريق مصر الإسكندرية الزراعي، أمام مزلقان ذكي، فاصطدم بهم أتوبيس أودى بوفاة اثنان منهم، وتوفت الأخرى فور وصولها للمستشفى.

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