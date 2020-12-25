مصفاة ستار التركية للنفط تعتزم زيادة عملياتها 6% في 2021

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال رئيس وحدة التكرير وأنشطة البتروكيماويات  لشركة سوكار الأذربيجانية في تركيا أنار مامادوف إن مصفاة ستار التركية التي تديرها سوكار تعتزم زيادة حجم أعمالها في معالجة النفط بنسبة ستة بالمئة إلى 11 مليون طن في 2021.

 

وقال مامادوف يوم الجمعة "تعتزم مصفاة ستار معالجة 76 مليون برميل من الخام بحلول نهاية 2020. من المتوقع بلوغ حجم تكرير 11 مليون طن النفط لعام 2021، أو ما يعادل 106 بالمئة (مقارنة مع 2020)".

 

عالجت المصفاة 10.4 مليون طن هذا العام، إذ كررت أكثر من 20 درجة مختلفة من الخام. وأضاف مامادوف أنها قلصت إنتاجها من وقود الطائرات ورفعت إنتاج وقود الديزل.

 

بدأت المصفاة البالغة قيمتها ستة مليارات دولار العمل في 2018 وبلغت الطاقة الكاملة لتكرير النفط في العام التالي.

 

وفي العام الجاري، قلصت مشترياتها من خام الأورال الروسي سعيا إلى رفع هوامش الربح، لتتحول بدلا من ذلك إلى خامات من العراق والنرويج، وذلك وفقا لمتعاملين وبيانات.

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