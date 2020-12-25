موهبة الدوري المصري يكشف عن موقفه من الانتقال للأهلي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الزامبي والتر بواليا، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادي الجونة، عن أنه يسمع بمفاوضات الأهلي لضمه من وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن  اهتمامته منصب حاليًا مع فريقه، وكيفية وضعه في مكانة متميزة بجدول المسابقة.


وقال بواليا في تصريحات صحفية: "لا أشغل بالي حاليًا بالعروض التي تلقاها النادي مؤخرًا، سواء كانت في مصر أو في أوروبا، لكوني أسعى لمواصلة تألقي مع الجونة، والتربع على قمة هدافي الدوري".

وتابع: "تلقيت عرضًا جادًا من النادي الأهلى للانضمام لصفوفه بداية من فترة الانتقالات الشتوية، إلا أنني تركت الأمر لإدارة النادي، سواء بالقبول أو الرفض، خصوصا أن عقده ممتد لموسمين آخرين".

وأختتم: "أتمنى كأى لاعب أن أنضم للنادي الأهلى نادي القرن الأفريقي، على أن يكون بوابة احترافي الأوروبي الذي يعد أحد أهدافي وأحلامي منذ الطفولة".

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