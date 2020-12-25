دعاء آخر جمعة في عام 2020 قبل إستقبال السنة الجديدة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
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دعاء آخر جمعة في عام 2020 قبل إستقبال السنة الجديدة

دعاء آخر جمعة في السنة 2020 مع أقتراب نهاية العام الميلادي الحالي يبحث الكثير من المسلمين عن الأدعية المستجابة في آخر جمعة من العام الميلادي الحالي 2020 الذي شهدالكثير من الأحداث المؤلمة التي أصاب العالم بأكملة وهو انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في الأونة الأخيرة وتسبب في فراق الأحبة بعد عن أدى لوفاة الملايين من الأشخاص.

أدعية لآخر جمعة من السنة الحالية 2020
يتمنى الجميع أن تكون الجمعة الأخيرة من العام الحالي 2020، تنتهي بأمان وسلام وأن مع نهايتها تنكشف الغمة والبلاء عن الأمة الإسلامة التي شاهدتها أثناء انتشار الفيروس اللعين، من خلال الدعاء في ساعات الأستجابة، وتسهيلا عليهم عملية البحث نوضح لمتابعينا الأدعية المستجابة في الجمعة الأخيرة في عام 2020 الذي يفصلنا عن فراقة مايقرب من ثلاث أيام وتنطلق احتفالات رأس السنة الميلادية لإستقبال العام الجديد 2021.

أدعية آخر جمعة في عام 2020
اللهُّم إني أستودعك سنة مضت من عمري بأن تغفرها لي وترحمني، وتعفو عني وأن تُبارك لي في أيامي وتصلح نفسي و تُيسّر أمري.
 يارب لا تفجعني بفقد أحد فلا طَاقـة لي لفقد الأحبة وارزقني الشفاء لي ولإبنتي ولكل مريض .. يـــــارب .
أنها الايام الأخيره في هذا العام اللًم أجعلها أخر كَل هم وحزن وأجعلها بداية كل خير وسعاده وهناء.

دعاء آخر جمعة في عام 2020 قبل إستقبال السنة الجديدة

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