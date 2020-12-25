سعر ومواصفات سيارة هوندا سيفيك 2021

تتصدر السيارات السيدان الصغيرة الجديدة عالم السيارات كل عام، لكن لم تتمكن أي منها من إزاحة هوندا سيفيك كسيارة نموذجية مفضلة منذ طرحها في عام 2016، ولم تختلف الأمور كثيراً هذا العام، وهذا الأمر ليس مفاجئاً لنا لأن سيارات هوندا مفضلة لدي الكثير.





عاماً تلو الآخر تستمر سيارة هوندا سيفيك في تقديم مزيج بين الأداء والراحة والتطبيق العملي مع سعر مناسب.





دائماً ما تكون سيارة هوندا سيفيك واحدة من أفضل السيارات المُدمجة، وتغير دائماً من توقعاتنا لما يمكن ان تكون عليه السيارة المدمجة.





سوف تُغرم من بجودة الركوب المُمتازة، والمواد الداخلية الراقية، والتعامل الرائع مع السيارة ذات المحرك التوربيني.





ما الجديد في سيارة هوندا سيفيك 2021





لا توجد تغييرات كبيرة لسيارة السيدان أو هاتشباك

يتميز الإصدار الجديد بطلاء خاص، وعجلات، وإطارات فريدة، ووزن أخف من سيفيك 2016





مميزات سيارة هوندا سيفيك 2021





الإقتصاد في إستهلاك الوقود مع الأداء الممتاز من المحرك

توازن بين راحة الركوب، والأداء الرياضي

العديد من ميزات السلامة والتكنولوجيا المتقدمة

المقصورة فسيحة ومصنوعة من مواد عالية الجودة

عجلات فولاذية قياس 16 إنش

تحكم آلي بالمناخ

شاشة عرض مركزية بقياس 5 إنش

نظام صوتي بأربع مكبرات صوت

مقعد السائق قابل لتعديل الارتفاع





عيوب سيارة هوندا سيفيك 2021





نظام التحذير من الإصطدام الأمامي شديد اليقظة

نظام تثبيت السرعة التكيفي بطيء الإستجابة

إستخدام كاميرا النقطه العمياء يُعتبر أكثر صعوبة من إستخدام شاشة النقطة العمياء النموذجية





الحكم على سيارة هوندا سيفيك 2021





هوندا سيفيك جيدة كما هي، فهي تتصدر فئات سيارات السيدان الصغيرة في معظم الفئات، ويُعد الإقتصاد في إستهلاك الوقود، والتسارع مثير للإعجاب بشكل خاص، وكذلك المساحة الداخلية وجودة البنية للسيارة؛ لذلك فإن تقييم خبراء السيارات لسيارة هوندا سيفيك 2021 هو 8.4 من 10.





جوده محرك هوندا سيفيك





يوفر المحرك أداءً سريعاً، واقتصاداً ممتازاً في إستهلاك الوقود، واستغرق المحرك 6.7 ثانية في إختبار العدو للإنطلاق من 0 إلى 60 ميل في الساعة، وهذا أداء رائع من سيارة في هذه الفئة.





مدى الراحة في سيارة هوندا سيفيك 2021

المقاعد مُبطنة جيداً، وهناك عنصر لتعزيز الراحة وهو التحكم التلقائي بالمناخ؛ حيث يقوم بتنظيم الحرارة، وتعتبر هوندا سيفيك هادئة إلى حد كبير على الطرق.





التكنولوجيا الموجودة في سيارة هوندا سيفيك 2021

نظام الصوت المكون من عشر مكبرات صوت يُوفر صوتاً واضحاً، ونظام الملاحة جيد ويتم إرسال المعلومات إلى شاشة تعمل بنظام اندرويد اوتو و أبل كاربلاي، لكن كما قلنا الإنذارات الكاذبة من نظام الإصطدام الأمامي شديد الحساسية “كثيرة”، وسرعان ما تصبح مُتعبة حتى عند ضبط حساسية النظام علي أقل الأوضاع تظل المشكلة قائمة.





مساحة التخزين في سيارة هوندا سيفيك 2021

من السهل العثور على مكان لأمتعتك الشخصية في المقصورة، وهناك مساحة كبيرة أسفل مسند الذراع الأمامي، وصندوق هوندا سيفيك 2021 هو أحد أكبر الصناديق في فئتها، لذلك لن تواجه أي مشكلة في وضع أكياس كبيرة في الداخل.





سعر سيارة هوندا سيفيك 2021