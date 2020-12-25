بعد إصابة الإبراشي بالكورونا.. عمرو أديب: "الدور جاي عليا"

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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يطالب بغلق المجال الجوي الجوي المصري، ولكن يمكن إتخاذ اجراءات تجاه الدول التي تشهد تدهور في الوضع الوبائي.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "ناخد اجراء أسبوع واحد، حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود، الوضع صعب"، لافتا إلى أن توفير لقاح لكل المصريين سيستغرق وقتا، حيث يتردد أن عدد الفرق الطبيعة يصل إلى 800 ألف.



وتابع، "الأمر جد، الدولة بتجري وبتنهج، هتشيلها أكتر من كده إيه"، لافتا إلى أن مبيعات الكمامة في مصر انخفضت، مستطردا: "حافظوا على النعمة، ربنا ساتر البلد لسبب ما".



وأشار إلى أن هناك استهتار من قبل بعض المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومن لم يلتزم بالتدابير الاحترازية لا يؤذي نفسه فقط، بل يؤذي غيره، وهو ليس له ذنب، مضيفا: "الدور جاي عليا بس أنا بحاول آخر".