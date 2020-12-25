القليوبية تستجيب لأهالى خط 12 وتزيل مخلفات مركز طبي خاص

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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كشفت محافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، اليوم الجمعة، غموض واقعة العثور على كمية من المخلفات الطبية الخطرة ملقاة على طريق خط 12 بنطاق قرية ميت عاصم مركز بنها.

وتبين أن وراء الواقعة مركز ولادة خاص، تخلص المسئولين عنه من المخلفات والنفايات الطبية على الطريق، مما أثار حفيظة الأهالي الذين اشتكوا للمحافظة، بسبب أن المخلفات تعرض حياتهم للخطر، وخاصة في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا.

وقالت المحافظة في بيان لها اليوم، إن المخلفات تخص مركز ولادة خاص، وجرى تكليف إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، باتخاذ أقصى عقوبة على مسئولي المركز حيال هذا المركز المتسبب في هذه الأزمة.

كان أهالي المنطقة والمارين بالطريق، قد اشتكوا بسبب إلقاء هذه النفايات، مناشدين بسرعة التحقيق في الواقعة، ومعرفة أسباب انتشار هذه المخلفات على الطريق.

وناشد الأهالي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها بسرعة رفع هذه النفايات الخطرة، وتوقيع أقصى جزاء على المتسبب في إلقاءها على هذا النحو.

من ناحيته، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية التحقيق الفورى فى الواقعة ومعرفة المتسبب بها بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، وتوقيع أقصى العقوبات على المتسبب في هذا الخطأ مؤكدا أن المحافظة لا تالوا جهدا في الحفاظ على صحة المواطنين والتصدى بكافة السبل لانتشار الأوبئة وفيروس كورونا.

من ناحيتها أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه تتم عمليات التخلص الآمن من النفايات، من خلال خطة طوارئ لتغطية جميع الوحدات والمستشفيات بالمحافظة لتجميع ونقل النفايات الطبية إلى المحارق على مدار الساعة حيث تم تدريب العاملين بمستشفيات العزل من خلال الطب الوقائى ومكافحة العدوى والسائقين على كيفية التعامل، ونقل المخلفات من المنشآت الصحية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية وإجراء عمليات التنظيف والتطهير للأدوات والسيارات المستخدمة والمرور على المنازل التي يوجد بها حالات مخالطة لمرضى كورونا لاستلام النفايات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
القليوبية تستجيب لأهالى خط 12 وتزيل مخلفات مركز طبي خاص
القليوبية تستجيب لأهالى خط 12 وتزيل مخلفات مركز طبي خاص
القليوبية تستجيب لأهالى خط 12 وتزيل مخلفات مركز طبي خاص
القليوبية تستجيب لأهالى خط 12 وتزيل مخلفات مركز طبي خاص
القليوبية تستجيب لأهالى خط 12 وتزيل مخلفات مركز طبي خاص
القليوبية تستجيب لأهالى خط 12 وتزيل مخلفات مركز طبي خاص
القليوبية تستجيب لأهالى خط 12 وتزيل مخلفات مركز طبي خاص
القليوبية تستجيب لأهالى خط 12 وتزيل مخلفات مركز طبي خاص

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