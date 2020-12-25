74 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرون الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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سجل المستثمرون الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 74.5 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي، و سجل العرب صافي بيع بقيمة 21.3 مليون جنيه.


 وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7%، والعرب على 5.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

ومثلت تعاملات المصريين نسبة 77.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 16.3%، وسجل العرب 6.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 15.3 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 593 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام


تراجع  إجمالي قيمة  التدولات بالبورصة خلال تعاملات هذا الاسبوع إلى نحو 11.4 مليار جنيه، مقابل 14.1 مليار الأسبوع قبل الماضي.

 

وبحسب تقرير البورصىة الأسبوعي، فقد بلغ إجمالي  كمية التداولت 2. 535 مليون ورقة مالية منفذة، مقارنة بـ2.83 مليون ورقة مالية منفذه، وذلك من خلال 206 آلاف صفقة بيع وشراء، مقابل 227 ألف صفقة بيع وشراء الأسبوع الماضي، حيث  استحواذ سوق الأسهم على 54.51 % من إجمالى قيمة التداول بسوق داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 45.49% خلال الأسبوع المنقضي.


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