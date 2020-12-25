الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالناي الأهلي لمسحة طبية غدا السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح لاعبي الفريق راحة 48 ساعة من التدريبات عقب العودة من رحلة النيجر فجر أمس الخميس، على أن يستأنف المارد الأحمر تدريباته غدا السبت على ملعب التتش.

ويلتقي الأهلي مع فريق الاتحاد السكندري الإثنين المقبل، في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري العام.

يذكر أن، الأهلي قد حقق الفوز على فريق سونيديب بطل النيجر أول أمس الأربعاء، في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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