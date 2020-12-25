بعد زيادة الإصابات.. عمرو أديب: "أنا عايز الدولة تحمينا"

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه كان يثق في وعي الشعب المصري خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، ولكنه الآن غير رأيه، وأصبح لا يثق في وعي الشعب المصري، معلقا: "ناليش دعوة بموضوع الوعي ده".

وطالب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن يكون هناك إجراءات قوية من الدولة لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن البلد ليس بها مطعم واحد ملتزم بالإجراءات الاحترازية، ومترو الأنفاق حرر 1500 مخالفة لأشخاص غير ملتزمين بارتداء الكمامة.

وأضاف، "أنا لا بتكلم على إغلاق، ولا على حظر تجول"، متابعا: "المصريين عايشين حياتهم بالطول والعرض.. أنا بطالب الدولة المصرية تحمينا، وأن تتخذ إجراءاتها بحسم،لان اللي هيشيل الشيلة هى الدولة، الدائرة بقت ضيقة أوي".

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