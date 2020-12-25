مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، على تواجد نجم الفريق بشكل أساسي أمام الاتحاد السكندري، للمباراة الثانية على التوالي.

ويسعى الجهاز الفني، لاستمرار منح الفرصة للاعب أحمد رمضان بيكهام، والمشاركة بشكل أساسي بالمباراة المقبلة بعد ظهوره بمستوى مميز أمام سونيديب بطل النيجر.

وشارك اللاعب بشكل أساسي أمام سونيديب بطل النيجر، وقدم أداء مميز نجح في قيادة الفريق لتحقيق الفوز خارج أرضه بهدف دون رد، بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما يسعى الجهاز الفني، لمشاركة بيكهام من أجل إراحة محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي الذي لم يحصل على راحة منذ فترة طويلة.

ويلتقي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الثالث بالدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ 36 دقيقة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم دجلة فى الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بعد ساسي ومصطفى محمد.. عرض إماراتي يغازل نجم الشباك في الزمالك

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. صفقة برازيلية على رادار الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

فرجاني ساسي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل اجتماع مصطفى محمد مع مسؤولي الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يصدم الجماهير البيضاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ يوم

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة الصعبة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

10:01 م

فرجاني ساسي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الزمالك

08:59 م

عاجل.. صفقة برازيلية على رادار الأهلي

07:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن