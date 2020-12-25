إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن الإعلامي إبراهيم عيسى عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال "عيسى" من خلال برنامج "حديث القاهرة": "إن خطر كورونا لا يقترب ولكنه موجود بالفعل، فنحن نعيش في وباء فى العالم كله، وممتد لأسابيع وشهور، حتى يقضي اللقاح على الفيروس".

وتابع: "الشجاع اللي مش عاوز يلبس الكمامة يروح يتفرج على المستشفيات، فكل عائلة في مصر هناك حالة كورونا، فأنا أصبت بفيروس كورونا لمدة 10 أيام وعزلت نفسي في أوضة على السطح،هل نستطيع أن نمر من الأزمة بثبات، أم يحتاج الأمر إلى إعادة تفكير في فكرة إغلاق جزئي أم كلي، فهناك الكثير من الأطروحات، ولدى الحكومة معطيات وستأخذ قراراتها، فالفيروس خطر على الجميع، والأمر يحتاج مننا إلى رشد".

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