بعد إصابتهم بكورونا.. استقرار حالة وزير التعليم الأسبق وأسرته

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أصيب فتاتين صدمتهما سيارة مسرعة، اليوم الجمعة، أثناء عبورهما الطريق عند مدخل مدينة طوخ على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي، انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث طوخ، وتبين إصابة فتاتين صدمتهما سيارة مسرعة، أثناء عبورهما الطريق الزراعي بمدخل مدينة طوخ، بشكل غير شرعي، وجرى إخطار الإسعاف، ونقل الحالتين لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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