"صحة البحر الأحمر" تشن حملات تفتيشية على المحلات التجارية تزامناً مع احتفالات رأس السنة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
محمد طه
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شنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، حملة تفتيشية على المحلات التجارية، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.

ومن جانبه كلف الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدكتورة.نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي ود.احمد توغان مدير ادارة مراقبة الأغذية وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بجميع الإدارات الصحية،بشن حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.

حيث تم المرور على عدد 66منشآة من اماكن بيع وتداول الأغذية وتم اعدام 537 كيلو أغذية متنوعة و91 لتر زيوت وعصائر لتغيرهم في الخواص الطبيعية وتم تحرير 47 محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية وتم عمل غلق ادارى ل3منشآت لعدم وجود ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم سحب 116 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، بمعامل الوزارة للتأكد من صلاحيتها.
"صحة البحر الأحمر" تشن حملات تفتيشية على المحلات التجارية تزامناً مع احتفالات رأس السنة
"صحة البحر الأحمر" تشن حملات تفتيشية على المحلات التجارية تزامناً مع احتفالات رأس السنة
"صحة البحر الأحمر" تشن حملات تفتيشية على المحلات التجارية تزامناً مع احتفالات رأس السنة
"صحة البحر الأحمر" تشن حملات تفتيشية على المحلات التجارية تزامناً مع احتفالات رأس السنة
"صحة البحر الأحمر" تشن حملات تفتيشية على المحلات التجارية تزامناً مع احتفالات رأس السنة
"صحة البحر الأحمر" تشن حملات تفتيشية على المحلات التجارية تزامناً مع احتفالات رأس السنة

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