هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في تعاملات الأسبوع الماضي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي؛ ليحقق رأسمالها السوقي خسائر بقيمة18.5 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 627.2 مليار جنيه، مقابل 645.7 مليار الأسبوع السابق له.

 

وجاء الانخفاض الجماعي لمؤشرات البورصة  مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

 

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، ، أن مؤشر “egx30” الرئيسي هبط بنسبة 1.5% يغلق عند 10683 نقطة، كما أن مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة هبط بنسبة 0.52% إلى 2055 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 0.91% ليصل إلى منطقة 2974 نقطة.

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