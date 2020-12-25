محمد موسى: الشعب أفشل المؤامرت التي تحاك ضد مصر لإسقاطها

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على إعلام جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا وقطر، لافتا أن هذه المنصات الإعلامية المأجورة تعمل وفق أجندات خارجية لأهداف خبيثة.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، القاعدة الأساسية لقناة الجزيرة هي دس السم في العسل لتحقيق أغراض تخدم تنظيم الحمدين الفاسد.

وتابع "موسى"، خطة عمل قناة الجزيرة تجاه مصر هي تضخيم السلبيات وتشويه الايجابيات، لافتا أن الشعب المصري كشف المؤامرة التي تحاك ضد بلاده لتقسيمها، مؤكد أن جماعة الإخوان الإرهابية لن يكون لها وجود في المستقبل ولن يسمح لها أحد بممارسة أي نشاط سياسي.

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