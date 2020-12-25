محمد موسى: قنوات الإرهابية تعتمد على محورين لمهاجمة مصر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إن منابر الإخوان الإرهابية تسخر كل إمكانياتها لتنفيذ أغراض نظام الحمدين الخبيثة، وهذا هدفهم الأول والأخير.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "هتلاقوا خطة عمل القناة تجاه مصر، تتمثل في محورين، وهما تضخيم السلبيات وتشويه الإيجابيات، ومحاولة البحث عن أي حاجة تثير الرأي العام، وتثير الفتن والمشاكل بهدف إظهار الدولة المصرية في صورة غير موضوعية".

وتابع: "ده اللي بيشتغل عليه كمان مضللي الرأي العام من أبواق جماعة الإخوان الإرهابية في مكملين والشرق والعربي الجديد واللي أصبح مكشوف بكل قذارته وأهدافه كمان بقت معروفة للقاصي والداني".

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