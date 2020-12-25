محمد موسى: "نعناعة ومحمد ناصر هدفهم تنفيذ أجندة صهيونية ماسونية بحتة"

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إن دور وسائل الإعلام المصرية هو إبراز الإيجابيات الموجودة في مصر والحديث عنها بشكل جيد، لمواجهة منابر وقنوات "الإرهابية".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن قنوات الإرهابية تحاول البحث عن أي "حاجة تثير الرأي العام، وتثير الفتن والمشاكل بهدف إظهار الدولة المصرية في صورة غير موضوعية".

وتابع: "كلهم شوية مأجورين سواء كان معتز مطر أو هشام عبدالله أو هشام عبدالحميد أو محمد ناصر أو المدعو نعناعة شو الشهير بجو شو، كلهم بينفذوا أجندات هدفها تدمير البلد دي وتنفيذ أجندة صهيونية ماسونية بحتة". 

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