محمد موسى: القاعدة الأساسية التي تتبعها قناة الجزيرة "دس السم في العسل"

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قال الإعلامي محمد موسى، إن القاعدة الأساسية التي تتبعها قناة الجزيرة والقنوات الأخرى المشابهة لها، هي "دس السم في العسل".



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "دايما بنسمع مذيعين قناة الجزيرة جزيرة الشيطان تميم وطواقمها بيتكلموا ويهللوا عن المهنية في عملهم ليل ونهار، وإنهم صوت الحق في الإعلام العربي من المحيط للخليج."



وتابع: "رغم أن المتابع لهذه القنوات هيلاحظ أن القاعدة الأساسية فى عملهم هي دس السم في العسل، والهجوم لتحقيق أغراض سياسية تخدم أغراض تنظيم الحمدين الفاسد، ودا هدفها الأول والأخير، وبنشوفه من خلال تعامل كافة منابر الكذب الإخوانية اللي مسخرة كل مواردها وكل أبواقها الكاذبة للإضرار بمصر".



