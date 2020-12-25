كواليس مشاركة البابا تواضروس في ترنيمة "ستر العلي"
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:44 م
داليا الحسين
Advertisements
قال فيكتور فاروق، منتج ومخرج ترنيمة "ستر العلي"، إن مشاركة البابا تواضروس في ترنيمة "ستر العلى"، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، كانت مفاجأة سارة، ولم يحدث من قبل أن شارك البابا في أي أعمال من هذا النوع.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه في الموجة الاولى من كورونا، قداسة البابا تواضروس تحدث عن الآيات ومزامير كتابية في الكتاب المقدس تتحدث عن الأمان، وأن ربنا يقف إلى جوارنا ضد الأخطار والأوبئة، وأوصى البابا بالصلاة بالمزمور 91 من سفر المزامير، ومن هنا جاءت فكرة ترنيمة "ستر العلي".
وأوضح "فاروق"، أن الشاعر كتب كلمات ترنيمة "ستر العلي" من معاني كلمات مزمور 91، منوها أنه تواصل مع سكرتارية البابا تواضروس، ووعدوه بعد انتهاء احتفالات تنصيب البابا بتجهيز موعد للتسجيل والتصوير.
وتابع: "البابا تواضروس شخصية متفتحة، واقترحنا عليه خلال افتتاح