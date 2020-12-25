كريم فهمي بعد اصابته بالكورونا: "محبوس"

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الفنان كريم فهمي، تفاصيل اصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يشعر بتكسير في الجسم، وألم في الحلق، لافتا إلى أنه في اليوم الثالث للإصابة.

وأشار "فهمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، "محبوس في الأوضة، وزوجتي بتحط ليا الأكل وبطلع أخده وأنا مرتدي الكمامة"، مناشدا المواطنين أن يكونوا متفائلين ولا يتسببوا في رعب غيرهم بسبب الكورونا.

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي أهالي محافظة شمال سيناء اهتمامًا بالغًا وتوجه بتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم، مؤكدة حرصها على توفير كافة الاحتياجات الطبية لأهالي المحافظة بشكل عاجل وفوري.
جاء ذلك خلال تفقدها سير العمل بمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، يرافقها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في إطار متابعة سير العمل وتوفير كافة الخدمات الطبية للمرضي بالمنشآت الطبية بالمحافظة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمستوى بالخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى بعد تطويرها وتزويدها بمختلف التخصصات الطبية، مشيرة إلى أنه تم إجراء 2500 قسطرة قلبية، و4 آلاف أشعة رنين مغناطيسي بعد توفير تلك الخدمات بالمستشفي خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه تم توفير جهاز تحليل PCR بالمستشفى لخدمة الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بمحافظة شمال سيناء.

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