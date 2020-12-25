محمد موسى: أحفاد الإرهابي حسن البنا لا يتركون خلفهم سوى الدمار

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أكد الإعلامي محمد موسى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يضحى بالغالى والنفيس من أجل السيطرة على منطقة الشرق الأوسط وترسيخ دعائم حكمه.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أحفاد الإرهابي حسن البنا لا يتركون خلفهم سوى الدمار والخراب، ويستطيعون تسويق أكاذيبهم بشكل احترافي ولكن الوثائق المسربة كشفت حقيقتهم.



وأوضح "موسى"، أن الوضع في تركيا يشهد حالة من الاحتقان، بسبب السياسات القمعية التي يمارسها النظام الفاشي ضد مواطنيه وتجويعهم وتعريتهم في السجون لفرض السيطرة على حالة الغضب التي تسيطر على المواطنين الرافضين لتلك السياسات التي لا تهدف إلا لمصالح النظام القمعي.

