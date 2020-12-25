الباز يكشف حقيقة تدوينة مستشار الرئيس عن خروج وضع كورونا عن السيطرة في مصر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور محمد الباز، حقيقة التدوينة المتداولة لمستشار الرئيس، الدكتور محمد عوض تاج الدين، والتي يحذر فيها من خروج وضع كورونا في مصر عن السيطرة.

وتابع الباز، في برنامجه آخر النهار،ا لمذاع على فضائية النهار، ان هذه التدوينة لا أساس لها من الصحة ونشرت أول مرة في مايو الماضي ونفى الدكتور عوض صحتها.

واستكمل الباز، ان هناك بعض الناس يريدون استغلال أزمة فيروس كورونا لإثارة حالة من الفزع والخوف والاضطراب الشديد داخل الدولةا المصرية.

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