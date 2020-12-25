الباز يكشف حقيقة تدوينة مستشار الرئيس عن خروج وضع كورونا عن السيطرة في مصر

الباز يكشف حقيقة تدوينة مستشار الرئيس عن خروج وضع كورونا عن السيطرة في مصر
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:43 م
داليا الحسين
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كشف الدكتور محمد الباز، حقيقة التدوينة المتداولة لمستشار الرئيس، الدكتور محمد عوض تاج الدين، والتي يحذر فيها من خروج وضع كورونا في مصر عن السيطرة.
وتابع الباز، في برنامجه آخر النهار،ا لمذاع على فضائية النهار، ان هذه التدوينة لا أساس لها من الصحة ونشرت أول مرة في مايو الماضي ونفى الدكتور عوض صحتها.
واستكمل الباز، ان هناك بعض الناس يريدون استغلال أزمة فيروس كورونا لإثارة حالة من الفزع والخوف والاضطراب الشديد داخل الدولةا المصرية.
وتابع الباز، في برنامجه آخر النهار،ا لمذاع على فضائية النهار، ان هذه التدوينة لا أساس لها من الصحة ونشرت أول مرة في مايو الماضي ونفى الدكتور عوض صحتها.
واستكمل الباز، ان هناك بعض الناس يريدون استغلال أزمة فيروس كورونا لإثارة حالة من الفزع والخوف والاضطراب الشديد داخل الدولةا المصرية.