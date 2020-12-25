إبراهيم عيسى: اللى مش عاوز يلبس كمامة يتفرج على المستشفيات

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قال الإعلامى إبراهيم عيسى، خطر كورونا لا يقترب ولكنه موجود بالفعل، فنحن نعيش فى وباء فى العالم كله، وممتد لأسابيع وشهور، حتى يقضى اللقاح على الفيروس، وعلينا أن ندرك أن المعركة فى قمتها، والأرقام الرسمية وغير الرسمية تزداد، فالحل من الدولة والمجتمع، ونحن اليوم أمام مشهد مهم جدا وهو تواجد الرئيس السيسى وسط مجموعة من المواطنين وهو يرتدى الكمامة، فهل الحكومة ستظل تراهن على الوعى والاجراءات الاحترازية، فليس مطلوب مننا إلا ذلك.



وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، "الشجاع الى مش عاوز يلبس الكمامة يروح يتتفرج على المستشفيات"، فكل عائلة فى مصر هناك حالة كورونا، فأنا أصيبت بالكورونا لمدة 10 أيام على السطح.



وتابع متسائلا، هل نستطيع أن نمر من الأزمة بثبات، أم يحتاج الأمر إلى إعادة تفكير فى فكرة إغلاق جزئى أم كلى، فهناك الكثير من الأطروحات، ولدى الحكومة معطيات وستأخذ قراراتها، فالفيروس خطر على الجميع، والأمر يحتاج مننا إلى "رشد"، فمصر تعاقدت على 30 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد، وأيضا لدينا تعاقد مع 20 مليون جرعة من سونى فارم، وما اعتمدته الصحة العالمية ومصر من بينهم، يكون الأولى بالرعاية كبار السن والطواقم الطبية، وف الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يتم توزيعه وكذلك فى أوروبا والمملكة العربية السعودية، وكافة المسئولين والمشاهير فى العالم بدأوا فى الحصول على اللقاح.