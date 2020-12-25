بعد ساسي ومصطفى محمد.. عرض إماراتي يغازل نجم الشباك في الزمالك

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقي أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق، اتصالات من قبل أحد وكلاء اللاعبين لاستطلاع رأيه بشأن الانتقال لنادي الوصل الإماراتي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن أحد مسؤولي الزمالك السابقين، هو من رشح اللاعب للانتقال لنادي الوصل في الفترة المقبلة بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب في الموسم الماضي.


في السياق ذاته لم يتلقى نادي الزمالك أي عروض رسمية لأحمد سيد زيزو في الفترة الأخيرة، وفي حالة وصول عروض رسمية سيقوم مجلس إدارة النادي بدراسة الأمر مع لجنة الكرة والجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو.


ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق سموحة يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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